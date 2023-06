Pop Icons : Oasis, les enfants terribles de la britpop

Porté par les frères Gallagher, Oasis a remis le rock britannique au goût du jour dans les années 90. Après avoir vendu des millions de disques et conquis le marché américain, ils se séparent suite à une guerre fraternelle. Marie Frankinet nous fait le récit du parcours de ce groupe mythique.

Au début des années 90, la déferlante de Nirvana et du grunge venant des Etat-Unis va redonner envie aux jeunes anglais de fonder des groupes à guitare. De nombreuses formations telles que The Verve, Suede ou encore Radiohead vont alors voir le jour. Elles seront catégorisées avec un terme un peu fourre-tout : britpop.

C’est dans ce contexte que les Frères Gallagher débarquent dans le paysage musical anglais. Mais Oasis, c’est aussi Paul Arthurs, Paul McGuigan et Tony McCarroll. D’abord nommé The Rain et comprenant seulement Liam Gallagher, c’est avec l’arrivée de Noel en tant que guitariste qu’Oasis voit concrètement le jour.

Après avoir été repérés par un certain Allan McGee, ils signent chez Sony et sortent trois singles mythiques qui intégreront très vite le top 40 des charts britanniques : Supersonic, Shakermarker et l’hymne de stade Live Forever. Oasis sort au mois d’août de la même année leur premier album Definitively Maybe qui va faire un énorme carton et mettre Manchester sur la carte, c’est le début de la Oasis Mania.

Comment ne pas aborder le clash de la britpop, la compétition pour le hit-parade ? D’un côté Blur, le groupe de Damon Albarn issu de la middle class du sud de l’Angleterre et supporter de l’équipe de Chelsea et de l’autre côté Oasis, provenant de la working class nordiste de Manchester.

Le groupe se retrouve propulsé dans une autre dimension en 1995 quand ils sortent (What’s the story) Morning Glory ?, comprenant les tubes Dont Look Back in Anger et Wonderwall. Selon une étude, cet album serait possédé par 5% des foyers britanniques.

Mais la notoriété du groupe s’accompagne aussi de la triste et célèbre relation conflictuelle entre Noel et Liam. Ce climat de tension entre les frères atteindra un stade de non-retour en 2009 dans les coulisses du festival Rock en Seine, où le groupe annulera en dernière minute son concert et annoncera peu de temps après sa dissolution.

Les frères Gallagher suivent maintenant leur voie musicale respective, Liam avec Beady Eye et sa carrière solo, et Noel avec son groupe High Flying Birds.

Oasis fut une inspiration pour plein d’artistes comme The Libertines, Kasabian ou encore The Killers.

