Pop Icons : les Spice Girls, le girl power des 90's

C’est le phénomène britpop par excellence, les Spices Girls ont marqué toute une génération en incarnant le Girl Power et en se hissant en tête des charts mondiaux dans les années 90. Dans cet épisode, Marie Frankinet analyse la recette du succès du girl band qui a mis la lumière sur Geri Halliwell et Victoria Beckham.

Durant les années 90, le féminisme est un concept impopulaire et sexisme est malheureusement acceptable. Avec les Spice Girls, on assiste à une émancipation dépolitisée. Une vision certes réductrice du girl power mais l’idée germe au sein de fans du groupe. Grâce à elles, les fans découvrent autres choses que la mièvrerie des histoires d’amour des magazines féminins.

Les clips des Spice Girls diffusés sur MTV ont aussi largement contribué au succès du groupe. La vidéo de leur premier single Wannabe capture l’énergie de filles indépendantes, normales et authentiques. Cette chanson, c’est l’efficacité incarnée : très courte et très accrocheuse, qui donnera la marche à suivre aux prochains tubes pop des 20 années à suivre. Les chiffres sont hallucinants, et Wannabe se classera numéro 1 dans 37 pays. C’est le début de la Spice Girls Mania.

Le groupe qui était prévu pour être un produit de consommation créé de toutes pièces afin d’apporter un contrepied féminin aux boys band de l’époque comme 2Be3 ou Take That est devenu un symbole du girl power.

Après avoir viré leur équipe de management suite à des conditions de travail insoutenables, elles finissent par signer chez Virgin Records. Les Spice Girls possèdent alors une grande liberté et sont co-compositrices et cosignataires de tous les morceaux. La suite, c’est Spice, l’album d’artiste féminine le plus vendus de tous les temps.

Leur image n’en était pas moins un produit de marketing. Les Spice Girls, c’est cinq filles qui appartiennent chacune à une catégorie afin que les adolescentes s’identifient au moins à l’une d’entre elles. Ces personnages de fiction vont littéralement créer un modèle économique, et elles vont représenter une vingtaine de marques.

Mais alors qu’elles enchaînaient les tournées lucratives et les succès, Geri "Ginger Spice" quitte le groupe entre deux concerts en 1998. En cause : la pression médiatique, les paparazzis et le sexisme de l’époque. Après la sortie du single Goodbye et de l’album Forever en 2000, c’est la fin d’une aventure courte mais intense.

Mais il y a un épilogue. Après les parcours solos des différents membres du groupe, les Spice Girls reviennent pour une tournée en 2016 et aussi 2019 mais cette fois-ci sans Victoria Beckham.

Plus qu’un souvenir, elles ont marqué l’industrie avec la formule des girls band, un héritage qu’on ne pourra pas leur enlever.

