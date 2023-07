Pop Icons : Kanye West, le prodige décadent

Kanye West est au cœur de la tourmente suite aux propos antisémites qu’il a tenu. L’artiste controversé qui détient plus de 21 Grammy Awards à son actif, est considéré comme l’un des plus prodigieux de sa génération. Dans cet épisode, Marie Franquinet décortique la consécration et la décadence de Yeezus.

Originaire d’Atlanta et basée à Chicago, Kanye West commence en tant que producteur et beatmaker loin des ghettos. Sa mère croyait très fort en ses talents et mettait toutes les chances de son côté pour qu’il perce dans la musique. Grâce à elle, Kanye rencontre No I.D., un producteur à succès du moment qui deviendra son mentor. Par la suite, il produira pour rappeurs locaux.

Sa vie prend un tournant lorsqu’il déménage sur la côte est. Là-bas, il rencontre Jay-Z. Kanye saute sur l’occasion et lui passe Heart of the City. Le coup de foudre est instantané et de leur collaboration naîtra The Blue Print de Jay Z, et plus tard l’album collaboratif Watch The Throne. Après ce succès, tout le monde veut bosser avec lui. Mais Kanye West veut être rappeur et être reconnu comme tel. Le hic, c’est que le paysage du hip-hop est dominé par gangsta rap agressif parlant de la rue, du crime et de la violence. Autant dire que les origines bourgeoises de Kanye sont loin d’être en adéquation avec ce style.

Il décide de sortir son premier album, The College Drop Out en 2004. Un beau succès qui lui vaudra 10 nominations aux Grammy Awards et qui est composé des ingrédients fétiches du producteur : des beats efficaces et des samples des meilleurs artistes de black music comme A Tribe Called Quest, Marvin Gaye ou encore Notorious B.I.G.

Ses albums Graduation, 808s & Heartbreak et My Beautiful Dark Twisted Fantasy ont tous été acclamés par la critique et influençant des artistes comme Frank Ocean, The Weeknd ou encore Drake.

Au-delà de sa musique, Kanye West a de nombreuses fois défrayé la chronique avec des déclarations chocs. Il est également connu pour son soutien à Donald Trump, qui a suscité des réactions mitigées. En 2016, Kanye a rencontré l’ancien président américain à la Trump Tower de New York, ce qui a été largement critiqué.

Bien que les médias et le public faisaient preuve de bienveillance par rapport à ses troubles bipolaires et ses problèmes de santé mentale, l’avis général autour de Ye semble se noircir de plus en plus au fil du temps et des controverses, et même ses fans les plus inconditionnels remettent en question leur amour suite aux déclarations antisémites qu’il a tenu.

Ecoutez les 10 épisodes de "Pop Icons" sur Auvio.