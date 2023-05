Pop Icons : Dr. Dre, le patron du gansta rap

Dr. Dre est le producteur et businessman le plus influent de l’histoire du hip-hop. Avec son groupe NWA, il a révolutionné le genre en popularisant le gansta rap. Il est à l’origine des succès de 50 cent, Eminem ou encore Snoop Dogg, pour ne citer qu’eux. A travers cet épisode de "Pop Icons", Marie Frankinet revient sur l’histoire de cette légende de la musique.

Placer la côte ouest sur la carte du hip-hop jusque-là monopolisée par les New yorkais : check. Dénicher les talents et lancer les carrières de Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent : check. Faire émerger le gangsta rap : check. Rien que pour ça, Dr. Dre mérite son titre de poids lourd ayant changé la face de l’industrie musicale.

Au début des années 80, Dr. Dre (André Rommel Young à ce moment-là) à 16 ans et passe son temps dans le club branché "The Eve after Dark" pour observer comment les DJs font danser les foules. Il organise petit à petit des soirées un peu partout et finira par faire ses preuves devant le boss du club, Alonzo Williams.

En 1986, il fonde NWA avec Eazy E et DJ Yella, et sera rejoint peu de temps après par Ice Cube. Avec ce groupe, ils vont créer le mouvement du gangsta rap et exploser les frontières de la bien-pensance blanche avec des titres cultes comme Fuck the Police. Accompagnés d’un nouveau membre, MC Ren, ils vont vendre des albums à la pelle, et leur album Straight Outta Compton sera certifié double disque de platine. Il sera aussi le premier album à recevoir le label "Parental Advisory" pour prévenir de son contenu explicite. Leur son rompt totalement avec l’image de la musique pour danser des BBoys et est chargé de revendications.

Dr. Dre, c’est aussi le fondateur des mythiques labels Death Row et Aftermath. En 1999, il sort son album 2001 contenant les tubes Still Dre ou encore The Next Episode, certifié 6 fois disque de platine. Digne successeur de son précédent carton de 1992 The Chronic, condensé de samples et d’extraits rejoués par des musiciens.

En 2015, il accompagne la sortie du film Straight Outta Compton d’un troisième album, Compton. Une fois de plus, Dr. Dre prouve son don à dénicher des talents en mettant sous les projecteurs Anderson. Paak.

Dr. Dre, c’est aussi un homme d’affaires. Avec Jimmy Iovine, il fonde la marque de casque "Beats" et finit par vendre l’entreprise à Apple pour 3 milliards de dollars.

Après 35 ans, Dr. Dre a encore une influence considérable sur le monde de la musique et est tout simplement indémodable. Sa prestation durant la mi-temps du Super Bowl 2022 au côté de Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige et Kendrick Lamar en est le parfait exemple.

Ecoutez les 10 épisodes de "Pop Icons" sur Auvio.