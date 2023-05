Pop Icons : Daft Punk, les génies de la french touch

Après avoir fait danser la planète entière avec des hits comme "Around The World" ou encore "Starboy", les Daft Punk, digne ambassadeur de la French Touch, se sont séparés en 2021. A travers cet épisode de "Pop Icons", Marie Frankinet lève le voile autour de l’incroyable carrière du groupe masqué dans ce nouvel épisode.

Le duo composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo est à la fois mythique et mystérieux. Le groupe n’a cependant pas toujours opéré à visage couvert. C’est suite au succès de leur premier album Homework en 1997 que le duo eut peur de l’impact de la célébrité sur leur créativité.

Leur anonymat leur a permis de garder une certaine liberté, mais aussi de les rendre intemporels, tout comme leur second et cultissime album Discovery sorti en 2001. Les Daft Punk proposent alors une œuvre plus pop et remplie de samples, cassant ainsi les codes qu’ils avaient eux-mêmes établis jusqu’ici. Avec des morceaux comme Harder, Better, Faster, Stronger, ils posent les fondations du boom de l’EDM des années 2000.

Les Daft Punk, c’est aussi une révolution de l’industrie du live. En 2006, alors qu’ils étaient en pleine promo de leur album Human After All et qu’ils n’avaient plus donné de concert depuis 1997, les organisateurs du festival Coachella les programment. Ils mettent sur pied un concert pharaonique qui inspirera les DJs des générations à venir. C’est la naissance du mythique show Alive et de la tournée qui l’accompagnera.

Les deux robots sont très attachés à leur direction artistique, et sont durs à convaincre en termes de collaboration. Mais suite à leur contribution à la bande originale du film Tron avec un orchestre, les Daft Punk se rendent compte du potentiel que cela peut engendrer et invitent une série d’artistes comme Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder ou encore Julian Casablanca sur leur quatrième et dernier album, Random Access Memories. Un disque clairement inspiré par le funk qui fut le seul de leur discographie a ne pas être enregistré dans leur home studio.

Mais en février 2021, l’aventure s’arrête pour les Daft Punk. Via une vidéo postée sur Youtube, ils mettent un terme à 28 ans de carrière. Ils auront marqué d’une empreinte indélébile le monde de la musique.

