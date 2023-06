Pop Icons : Calvin Harris, la machine à hits

Calvin Harris est l’un des DJ les plus populaires de la planète. Auteur, compositeur et producteur hors pair, il a collaboré avec les plus grandes stars de la musique telles que Rihanna, Katy Perry ou encore Kylie Minogue. Marie Frankinet revient sur le parcours hors du commun de cet artiste qui est passé du rayon poisson d’un petit magasin en Écosse à devenir le célèbre DJ que l’on connaît.

Adam Wiles sort son premier morceau en 2002 sous le nom de Stouffer. Il décide de s’installer à Londres mais ne récolte pas le succès attendu. Il bosse alors dans un supermarché et sort quelques morceaux sur Myspace durant son temps libre. La magie des réseaux opère : un contact arrive alors à lui faire signer un contrat avec le label EMI alors qu’il travaille toujours dans le magasin du coin.

Durant l’été 2007, il sort son premier album I Created Disco, qui réalise de bonnes ventes : 100 000 exemplaires en Grande-Bretagne dès les premières semaines. Cet album, c’est une déclaration d’amour aux 80s. Calvin Harris chante dessus et tout est fait maison après ses heures de boulot.

Ce projet va lui ouvrir les portes du mainstream et les propositions de collaboration vont arriver de toute part. D’un côté Kylie Minogue qui lui demande de produire des chansons sur son prochain album, et de l’autre Dizzee Rascal, très influent dans le hip-hop anglais à l’époque, avec qui il sort en 2008 Dance With Me, qui deviendra le premier numéro 1 du DJ.

En 2009, il sort Ready for the Weekend porté par le single I’m not Alone, où il voit les choses en grand et compose des tubes taillés pour les boîtes de nuit, voire les stades. Le succès est au rendez-vous et il entame une tournée gigantesque à travers le monde. Mais cette montée en puissance, il décide d’y mettre lui-même un terme. Proche du burn-out, il met sa carrière entre parenthèses et arrête d’être frontman chanteur, tâche qu’il confiera à d’autres chanteurs. Il ouvre la tournée australienne de Rihanna pour qui il produit We Found Love, énorme succès qui restera numéro pendant des semaines dans des dizaines de pays.

18 Months sera lui aussi un colossal succès rempli de collaborations, qui l’amènera au rang de DJ le mieux payé du monde en 2013.

Après ses albums Motion et Funk Wav Bounces 1 et 2, il se lasse du star-system et des médias et sort un projet sous l’alias Love Regenerator, où il revient à une ancienne façon de produire, sans se prendre la tête.

La force de Calvin Harris, c’est d’avoir réussi à sortir de la niche électro dans laquelle il excellait et d’avoir transposé son talent à la dance music et à la pop.

