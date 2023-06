Pop Icons : Britney Spears, la princesse tourmentée de la pop

Britney Spears a commencé sa carrière en tant qu’enfant star pour, très rapidement, accéder au statut de star internationale. De son succès fulgurant à sa descente aux enfers, Marie Frankinet revient sur l’impressionnante carrière de cette icône de la pop.

Grandissant dans un foyer instable dans le Kentucky, Britney Spears est formatée au show business depuis ses 4 ans. Quand elle sort son premier single Baby One More Time, elle n’a que 17 ans. Ce morceau va la propulser très vite sur le devant de la scène internationale, mais aussi dans une autre réalité. La jeune chanteuse va très vite se retrouver fortement sexualisée et les producteurs voient son jeune âge comme une opportunité d’utiliser son image à leur guise.

En 2002, Britney Spears est au sommet de sa carrière avec trois albums sortis, des partenariats fructueux et une influence considérable dans le milieu de la mode. Mais sa relation très médiatisée avec le chanteur Justin Timberlake prend fin, et les rumeurs de tromperie et les campagnes de slutshaming explosent.

On peut constater que même au plus bas, la chanteuse a eu un impact et une influence sur d’autres artistes comme Lady Gaga ou Kanye West, notamment avec son utilisation de l’autotune. Après son passage de la country à la pop, Taylor Swift ira même jusqu’à engager des membres l’équipe de Britney Spears pour réaliser ses clips et produire certaines de ses chansons.

Plus de deux décennies après ses débuts, l’héritage de Britney Spears en tant qu’artiste est complexe, composé de sommets éblouissants et de creux qui n’ont rien à voir avec la musique. Elle est citée en exemple par des artistes comme Billie Eilish ou encore Lana Del Rey.

On redécouvre une décennie après sa chute l’histoire de la chanteuse avec un œil moderne, transformé par le mouvement Me Too. En 2021, la mesure de tutelle qui pesait sur Britney Spears depuis 13 a finalement pris fin. Depuis, elle est revenue sur le devant de la scène avec Hold Me Closer en collaboration avec Elton John.

Ecoutez les 10 épisodes de "Pop Icons" sur Auvio.