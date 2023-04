Pop Icons : Beyoncé, la reine de la pop

De ses débuts en tant que leader du girl band Destiny’s Child à l’éclosion de son incroyable carrière solo, Beyoncé est aujourd’hui considérée comme l’une des chanteuses les plus influentes de sa génération. A travers cet épisode de "Pop Icons", Marie Frankinet vous raconte tout sur la vie de Queen B ; ses influences, ses succès, ses engagements.

26 ans de carrière, 35 millions d’albums vendus, et 28 récompenses au Grammy Awards, tout cela à un point de départ. Cette étincelle qui a mis feu aux poudres de l’industrie musicale, c’est une professeur de danse de l’école St Mary au Texas, remarquant le talent en devenir de la jeune Beyoncé Giselle Knowles.

Il n’en fallait pas moins pour faire naître l’ambition de son père qui va mettre au point des méthodes draconiennes afin de propulser sa carrière. La future star avait dès le début une grande pression sur elle, et le parcours qui suit témoigne de toute sa détermination.

Tout va très vite avec ses premiers succès au sein des Destiny’s Child, principalement avec leur second album Writing’s on The Wall en 1999, comprenant les tubes Say My Name ou encore Jumpin, Jumpin. Mais la vraie naissance de Queen B, c’est avec son premier album solo Dangerously in Love sorti en 2003, comprenant l’incontournable Crazy in Love. L’ancienne chanteuse des Destiny’s Child va alors être propulsée au rang de méga star. Il faut dire qu’elle sait s’entourer d’excellents producteurs comme The-Dream, qui est à l’origine de Single Ladies, autre grand classique de Beyoncé comptabilisant presque un milliard de vues sur Youtube.

Mais Beyoncé, c’est aussi une artiste engagée qui a réussi à créer une fan base qui l’est tout autant, "The Beyhive". Allant jusqu’à devenir son équipe de communication, les abeilles de "Queen Bee" sont extrêmement dévouées envers leur reine. Soignant son image et se jouant des codes de l’industrie musicale, elle fut élue personne la plus influente de l’année 2014 par le Time Magazine.

A 41 ans, Beyoncé continue d’occuper le trône de reine de la pop tout en se renouvelant constamment, comme on peut le voir avec son dernier album Renaissance.

