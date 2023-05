Pop Icons : Adele, la diva sincère

Avec sa voix extraordinaire et sa personnalité pétillante, Adele a su conquérir le monde entier dès son premier album. Passée par la même école de musique qu’Amy Winehouse, la chanteuse britannique touche, aujourd’hui, un cachet inédit pour sa résidence à Las Vegas. A travers cet épisode de "Pop Icons", Marie Frankinet nous dévoile les secrets de la réussite de celle qui s’est imposée comme l’une des plus grandes vendeuses de disque de cette décennie.

C’est avec sa mère qu’Adele Hadkins découvre la musique. Avec les disques d’Ella Fitzgerald et Etta James, c’est le coup de cœur mais elle se rend aussi compte que l’on peut devenir une légende en faisant de la musique. Biberonnée aux classiques des années 40, une idée germe dans un coin de sa tête en observant les parcours de ces artistes : les gens pourraient revenir vers sa musique dans 50 ans et qu’elle ne devait pas spécialement correspondre aux codes et devenir un produit jetable.

Les choses démarrent très rapidement pour Adele. Repérée à 18 ans sur Myspace par le label londonien XL Records alors qu’elle vient à peine d’être diplômée. Elle sort son premier album, "19", qui se retrouve propulsé à la première place avec le tube "Chasing Pavements". Son titre de diva commence alors à se construire.

Mais c’est avec son deuxième album "21", porté par les singles Rolling in the Deep et Someone Like You que sa notoriété internationale va s’établir. Par la suite, son album "25" qui est introduit avec le morceau Hello provoque une pénurie mondiale de vinyle, au point de bloquer un certain Ed Sheeran, devant sortir son album 2 mois plus tôt.

2021, Adele a 30 ans et sort donc "30" avec comme single Easy On Me, chanson d’une simplicité touchante portée par sa voix inimitable.

Ce qui touche le public chez Adele, c’est sa sincérité et son honnêteté. Parler d’amour à travers la musique, c’est sa thérapie. Sa force, c’est aussi d’aller à contre-courant de la multiplication des genres.

