Pont-de-Loup et Farciennes : des nouveaux projets de traitement de déchets qui révoltent des habitants

Des habitants de Pont-de-Loup, dans la commune d’Aiseau-Presles, en colère. Ils craignent pour leur qualité de vie après que trois nouvelles demandes de permis unique ont été introduites, coup sur coup, pour des projets industriels à proximité du village.

Sodraep souhaite créer à Farciennes un centre de collecte et de traitement de terres excavées. Immoroute projette d’ouvrir un centre de traitement de déchets de construction à l’ancienne décaperie de la Praye. Enfin, l’intercommunal Tibi voudrait installer une unité de broyage de déchets d’encombrants. L’opération est, jusqu’à présent, réalisée sur le site de Tibi à Couillet. L’enjeu est donc de transférer cette activité sur le site de Tibi à Pont-de-Loup.

Ces nouveaux projets à proximité du village révoltent de nombreux habitants. Ils ont vu leur village se transformer. "Cela fait des années qu’on vit dans le bruit. Mais ici, ça va encore être pire. On va entendre des camions qui vont passer. Et ce n’est pas un camion… Ce sont des dizaines et des dizaines. Ça suffit ! On n’a quand même donné assez pour l’industrie", confie Marie-Christine, riveraine à Pont-de-Loup depuis 40 ans.