Pont-à-Celles : la gare de Luttre rénovée d’ici 2027

D’ici 2027, l’infrastructure et les installations ferroviaires de la gare de Luttre seront profondément modernisées. La plupart des installations actuelles datent des années 1980, selon l’administrateur délégué d’Infrabel, Benoît Gilson. Une remise à neuf complète s’imposait alors.

Les responsables d’Infrabel, en visite sur le chantier le jeudi 16 mars, ont détaillé les importants travaux en cours. Un véritable lifting sera opéré : sécurité, aiguillages, caténaires, signalisation. Le chantier représente un investissement de 45,8 millions d’euros, et est financé par Infrabel via son plan d’investissement 2023-2032 (37,2 millions d’euros) et par la SNCB (4,8 millions d’euros), le reste étant apporté par le plan de relance européen (3,8 millions d’euros).

Ces travaux d’ensemble devraient concourir à améliorer tout à la fois la sécurité, la capacité du trafic ferroviaire, l’accueil des voyageurs ou encore la vitesse commerciale. Cette dernière amélioration est liée plus spécifiquement à l’installation des nouveaux aiguillages. Le système ETCS, le système européen de contrôle des trains va être installé. Il doit à terme équiper l’ensemble du réseau. L’objectif ? Prévenir les divers risques : excès de vitesse, feu rouge grillé, distances de sécurité non respectées…

L’accueil des voyageurs sera aussi amélioré grâce à des quais plus longs et plus facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des ascenseurs viendront ainsi équiper les quais. Et un abri vélo viendra compléter les installations. 13.500 voyageurs fréquentent chaque jour la gare de Luttre.