Ponctualité des trains en baisse en août dernier par rapport à 2021

En outre, août 2022 est, jusqu'à présent, le mois de 2022 au cours duquel le plus de retard et d'annulations, respectivement 40% et 52%, ont enregistrés. L'intervention de tiers (personnes sur les voies, accident de personnes,...) ont engendré près de 37% des retards et 34% des annulations. Infrabel est quant à lui responsable de 17% des retards et d'un peu moins de 10% des annulations.

L'incident ayant eu le plus d'impact sur le trafic ferroviaire est la collision d'un train avec une vache le 4 août à Landegem, sur la ligne Gand-Bruges. Cet accident avait engendré l'annulation de 54 trains et provoqué 2.325 minutes de retards cumulées.

Baisse de ponctualité dans la moyenne annuelle

Jusqu'à présent, février est le seul mois de l'année pendant lequel la ponctualité des trains a été meilleure qu'en 2021.

Cette baisse de ponctualité se reflète également dans la moyenne annuelle provisoire (mise à jour jusqu'en juillet). Au cours des sept premiers mois de l'année, la ponctualité a atteint 90,7% en moyenne contre 93,4% à la même période en 2021.