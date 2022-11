Pompiers et apiculteurs traquent les frelons asiatiques qui vivent plus longtemps cette année à Bruxelles

Ces nids, en fin d’année, peuvent sembler très gros. Un peu moins d’un mètre de hauteur et souvent perchés à plus de 15 mètres de haut dans les arbres. Ces dernières semaines, des apiculteurs bruxellois se sont aussi mis à traquer les derniers frelons asiatiques. Notamment Muriel Roberfroid et Jean-Michel Philippart-De Foy. Ils ont tous les deux des ruches à Woluwe-Saint-Pierre et agissent au nom du "groupe F". "F pour frelons", explique Muriel. Notre but n’est pas de les chasser. Mais de les traquer. De trouver les nids. "Pour cela, on installe des appâts à différents endroits où on a repéré un ou l’autre frelon", précise Jean-Michel. "Ces appâts, c’est un petit récipient rempli d’un liquide qui les attire. Un mélange de vin blanc, de bière et de sirop grenadine".