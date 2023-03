Pompiers belges et français renforcent leurs collaborations au sud du pays

Pour des catastrophes ou des incendies d'ampleur comme celui de l'usine Daewoo à Mont-st-Martin il y a 20 ans, les pompiers belges et français travaillaient déjà la main dans la main mais aujourd'hui, ils vont pouvoir le faire dans leur travail quotidien... " Etat français et belge ont fixé les conditions générales de cette coopération et depuis, c'est sur le terrain que les deux Provinces et trois Départements ont préparé le terrain à la signature de vendredi " pour fixer un cadre ", explique le Gouverneur de la Province de Luxembourg ," Olivier Schmitz. Mais la collaboration ne se limitera pas aux interventions au quotidien. Echanges réguliers voir des formations communes et bénéficier de l’expertise là où elle se trouve. Et les réflexions vont aussi se poursuivre pour améliorer le travail e commun en matière d’aide médicale urgente. Et tout cela toujours, dans le but de rendre encore mieux service à la population.