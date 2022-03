Pompe à chaleur ou chaudière à pellets : quelle alternative choisir à la place du gaz ou du mazout ?

Sur le plus long terme donc, plusieurs éléments rassurent sur une éventuelle pénurie de pellets et une hausse drastique de leurs prix, souligne la chroniqueuse du 6-8.

Tout d’abord, il faut savoir que le prix des pellets est stable depuis 10 ans.

"En Belgique, on produit chaque année 850.000 tonnes de pellets mais on en consomme qu’un peu plus de la moitié, 500.000 et dans ce nombre, il y a aussi des exportations. Si la Belgique décide d’arrêter ses exportations, elle pourra doubler cette consommation locale de ce combustible" prévoit-elle, tout en soulignant l’augmentation de la capacité de production et de stockage des producteurs de pellets en Belgique. Celle-ci devrait s’agrandir de 25 à 30% d’ici 2024. "Donc clairement on peut encore voir venir".