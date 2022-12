Pommes de terre : sauver les variétés ancestrales de Colombie.

Le tubercule, originaire d'Amérique du Sud où il est cultivé depuis 8.000 ans, est, après le riz, le deuxième produit alimentaire le plus consommé en Colombie (57 kilos par personne et par an).

"Elles ont des couleurs et des formes qu'on n'a plus l'habitude de voir (...) et ce sont des sources d’antioxydants très importantes", souligne la chercheuse tout en manipulant les différentes variétés, tantôt noires, violettes ou tachetées. L'équipe de l'université colombienne a réussi à se procurer 38 variétés ancestrales, qui poussent maintenant dans la terre noire et humide de la petite parcelle de Carmen de Carupa.

Quelques mètres en contrebas, une modeste maison de briques abrite le laboratoire. Dans la pièce blanche à l'ambiance aseptisée, Consuelo Rincon, une des deux laborantines, extrait au bistouri le méristème (les cellules responsables de la croissance de la plante) d'une bouture de pomme de terre ancestrale aux reflets violets. "C'est ici que tout commence", glisse la professeure Maria del Pilar Marquez, blouse bleue, gants et masque sur le visage.

De ces quelques graines extraites au microscope vont éclore plusieurs plantules.

Elles vont ensuite se développer trois semaines dans un bocal au liquide translucide avant de rejoindre la terre.

"On ne fait pas de modification génétique. On aide ces plantes à se débarrasser des maladies pathogènes afin qu'elles (...) puissent pousser et donner une culture de bonne qualité", explique-t-elle.