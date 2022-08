Pomme touche en plein cœur avec "Jardin", extrait de son nouvel album

L’auteure-compositrice-interprète de 26 ans a livré le premier moment suspendu de la nouvelle saison du Mug. Une sensibilité renversante s’est dégagée en live du morceau Jardin, tiré de son 3e album, Consolation.

Deux ans après le succès des Failles – disque de platine et deux Victoires de la Musique consécutives dont Artiste féminine en 2021 - Pomme est de retour en 2022 avec un nouvel album, Consolation.

Si Failles était l’album de la délicatesse et de l’insouciance, Consolation est incontestablement celui de la maturité pour l’artiste française : "J’ai grandi entre les deux […] J’ai l’impression de vouloir trouver des solutions, mais pas forcément rationnelles, parce que je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de problèmes qui n’avaient pas de solutions. C’est un peu cela, je pense, être une adulte : accepter qu’il n’y a pas toujours de réponse concrète. La consolation était un peu le concept parfait pour répondre à ces questions et angoisses exposées dans Les Failles".