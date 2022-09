Pomme : "J’ai eu besoin de m’identifier à des femmes pour me sentir légitime"

S’ils n’en étaient pas à leur premier coup d’essai, (référence ici au titre " magie bleue") pour ce troisième volet Pomme s’entoure des talents du musicien, auteur, compositeur Flavien Berger : "J’avais des envies plus électroniques et moins acoustiques, j’avais envie d’aller vers quelque chose de plus synthétique. Fabien c’était finalement la parfaite personne pour ça."

Alignement parfait des planètes: "Je pense qu’on s’est rencontré à un moment où il avait justement envie d’aller vers quelque chose de plus acoustique, c’était le moment parfait pour faire de la musique ensemble et comme il est aussi artiste et pas vraiment réal' de base je pense qu’il a compris énormément de choses sans que j’ai à lui expliquer mes intentions. Je pense qu’on a des sensibilités similaires, du coup c’était vraiment très facile dans le travail et hyper agréable."