Polyamour : Louis Theroux part à la découverte de l’amour à plusieurs

Pour une partie de la jeune génération aux Etats-Unis, les couples monogames sont un schéma dépassé, ils voient le polyamour comme un nouveau modèle de famille. Le polyamour offre une grande liberté et une grande flexibilité aux partenaires, mais comporte aussi des risques et des inconvénients. Mais parfois le polyamour peut faire souffrir, rendre jaloux. L’amour c’est parfois compliqué et il faut apprendre à le gérer, c’est la même chose pour le polyamour. Les avantages et les inconvénients du polyamour dépendent en grande partie des partenaires et de leur façon de gérer la relation.

La femme de Joey, confie que son mari et Heidi, son autre compagne, sont plus compatibles sexuellement. Les rapports de Joey et sa femme sont trop peu nombreux pour Joey et trop fréquents pour sa femme. Une tierce personne dans leur couple les aide à trouver un équilibre. Heidi apaise leur couple et les aide à avancer ensemble. Il faut savoir se réjouir du plaisir de l’autre, éprouver de la compassion pour l’autre. Mathias est heureux de voir sa femme heureuse avec quelqu’un d’autre, de la voir passionnée, enjouée avec quelqu’un d’autre. Même s’il avoue avoir des phases de doute.

