"Poly" : un hymne à l'enfance et à la nature avec François Cluzet

Avant d’être un film de cinéma, " Poly " c’est un feuilleton télévisé des années 60 (on utilisait pas encore le mot " série "...) écrit et réalisé par Cécile Aubry. Au fil des épisodes tournés en noir et blanc, on y suivait les aventures d’un petit garçon de 4 ans interprété par Mehdi El Glaoui (le fils de Cécile Aubry) et de son poney Shetland. Le succès est immédiat, Mehdi devient une véritable coqueluche, et le feuilleton connaît 8 suites, la dernière datant de 1973.

Nicolas Vanier avait déjà investi en 2013 l’univers de l’écrivaine réalisatrice avec l’adaptation d’un autre de ses feuilletons célèbres : " Belle et Sébastien ". Avant cela, le réalisateur s’est fait connaître comme un infatigable explorateur dont le terrain de prédilection est le Grand Nord. De ses nombreuses expéditions, il en tire des livres, des reportages photos, des films pour la télévision et pour le cinéma.