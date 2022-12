Poltergeists : trois affaires d'esprits frappeurs que l'on n'a pas réussi à expliquer rationnellement

Bien entendu, des enquêtes sérieuses ont de nombreuses fois démontré que les 'activités' d’un esprit frappeur pouvaient avoir une cause naturelle ou être expliquée par des manipulations et des trucages tout simplement. Néanmoins, il reste quand même quelques cas que l’on n’arrive pas à solutionner de façon satisfaisante et rationnelle. Notamment parce que ces affaires de poltergeists sont constatées par des témoins dignes de foi.

C’est le cas des trois affaires d’esprits frappeurs dont il est question dans notre série. Il s’agit du sanatorium hanté d’Arcachon, du poltergeist de Rosenheim en Allemagne et enfin du célèbre cas de Enfield qui a fait trembler la banlieue de Londres à la fin des années 80. Qu’il s’agisse de la validité des témoins ou de la complexité des faits, tous ces cas de poltergeist conservent encore aujourd’hui une aura de mystère…