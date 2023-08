Poltergeist : trois affaires légendaires d’esprits frappeurs

C’est une des manifestations d’esprits ou de fantômes les plus connues : le poltergeist ! Qu’on peut traduire littéralement par esprit frappeur et qui se caractérise par des déplacements d’objets, des bruits de coups dans les murs, des portes qui claquent toutes seules ou encore des grattements sinistres qu’on entendrait la nuit. En somme, des expériences terrifiantes, mais fascinantes. La vie d’une maison est victime de courts-circuits, incendies, coupures du courant, portes qui claquent et coups terrifiants : des phénomènes qui se manifestent dans une dimension acoustique. Poltergeist veut d’ailleurs dire en allemand "l’esprit qui fait du bruit".