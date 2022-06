Poltergeist, 40 ans d’horreur et surtout… de malédiction

Je vous l’écrivais plus haut, "Poltergeist" démarre comme une comédie familiale (à la Spielberg, normal) puis le film vire au fantastique avant de sombrer dans l’horreur (à la Tobe Hooper, classique). Et tout cela avec maestria et des effets spéciaux maîtrisés (pour l’époque). Par contre, ce qui n’a pas été maîtrisé par la suite ce sont les drames qui ont endeuillé l’équipe de tournage. Il y en a eu tellement, qu’à l’époque (et aujourd’hui encore), on évoquait une réelle malédiction, de réels poltergeists ou en VF dans le texte (car c’est de l’allemand à la base) de réels esprits bruyants ("poltern" pour "faire du bruit" et "geist" pour "esprit"). En effet, déjà pendant le tournage, l’acteur Oliver Robins (l’un des enfants Freeling) a failli mourir étouffé par une marionnette. Après le tournage, l’actrice Dominique Dunne (la fille aînée des Freeling) a été retrouvée morte après avoir été étranglée par son petit ami. Quant à Heather O’Rourke (Carol-Anne dans le film), elle est décédée à 12 ans à la suite d’une opération chirurgicale qui a mal tourné.