Il y a un an, la mairie de Varsovie avait saisi un ancien site diplomatique russe, objet d’un litige juridique entre la Pologne et la Russie et surnommé par les Varsoviens le "nid d’espions", pour l’offrir à l’Ukraine qui combat les forces russes. Il s’agissait à l’époque de bâtiments d’une dizaine d’étages construits dans les années 1970 dans le sud de la capitale qui avaient été utilisés dans le passé par les diplomates soviétiques, puis par l’ambassade de Russie.