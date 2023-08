Pologne : Varsovie annonce un référendum sur la nouvelle politique européenne d’asile en octobre

Le texte, qui devrait aboutir au premier semestre 2024 après une négociation avec le Parlement européen, prévoit notamment une clé de répartition des demandeurs d’asile ainsi qu’une procédure accélérée, aux frontières extérieures de l’UE, pour l’examen des demandes et le renvoi des migrants n’ayant pas droit à l’asile. Le gouvernement de Mateusz Morawiecki, issu du parti d’extrême droite et eurosceptique "Droit et justice" (PiS), conteste avec force l’obligation d’accueillir des demandeurs d’asile sur le sol polonais. L’accord européen prévoit que les pays qui s’y opposent devront alors compenser financièrement ce refus. Lors du référendum, il sera demandé aux citoyennes et citoyens s’ils "soutiennent l’entrée sur le territoire de milliers d’immigrés en situation illégale en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique sous le mécanisme d’admission obligatoire imposé par la bureaucratie européenne", a déclaré le Premier ministre.