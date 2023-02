Pologne, République tchèque... Des tempêtes de neige sèment le chaos en Europe centrale

En République tchèque, ce sont pas moins de 90.000 foyers qui sont privés d'électricité samedi, précise le média public Radio Prague. La région la plus touchée est celle de Moravie-Silésie, dans l'est du pays, mais les régions de Hradec Králové (Bohême de l'Est), de Bohême centrale, de Liberec et d'Ústí nad Labem (Bohême du Nord), entre autres, sont également très affectées.