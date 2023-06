Pologne : les restrictions au droit à l’avortement ne violent pas les droits des femmes polonaises estime la CEDH

Et le décompte des victimes est de plus en plus lourd depuis que la Pologne a drastiquement restreint l’accès à l’IVG en 2020. Six femmes sont mortes par manque de soins.

Et ce problème pourrait s’étendre selon Justyna Wydrzyńska, militante au sein de l’association Avortement sans frontière : "Ce n’est pas qu’un problème polonais, ça commence à devenir le problème de toute l’Union européenne. Leurs cliniques se remplissent à cause de ça".