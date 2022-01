Pologne : la justice dénonce l’interdiction d’accès aux médias à la frontière biélorusse

Quid des médias ?

Pour ce qui est des médias, "il n’est pas justifié d’admettre que ce groupe professionnel précis représente une menace à des démarches entreprises" par l’État, ont estimé les juges.

La Cour suprême a été saisie de la question après l’arrestation par la police fin septembre de deux journalistes de la chaîne de télévision Arte et d’une journaliste de l’AFP qui se sont retrouvés par erreur de navigation dans la zone interdite.

Après une détention de plus de 24 heures, les journalistes ont été jugés et condamnés par un tribunal local. Le plaignant a requis des amendes de 500 euros pour chacun, mais le juge a décidé d’une peine d’admonition.

La chambre pénale de la Cour suprême s’est aussi opposée à "toute restriction à la protection de la dignité humaine, de la vie et au traitement humanitaire", alors que nombre d’ONG et institutions internationales se sont plaintes de l’impossibilité de porter secours à des migrants en détresse et parfois en danger pour leur vie.

La Cour suprême en Pologne n’a pas le droit de lever les actes législatifs, néanmoins "sa décision doit être prise en considération par les tribunaux de droit commun en cas de procès similaires", a expliqué à l’AFP mercredi Konrad Siemaszko, expert juridique de la Fondation Helsinki pour les droits humains.