Pologne : grande marche de soutien aux personnes LGBTQIA +

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Varsovie pour la parade de l’Egalité en soutien aux droits des personnes LGBTQIA +, alors qu’approchent les élections de novembre où la droite au pouvoir, qui défend la famille traditionnelle, brigue un nouveau mandat.

Certains redoutent que les autorités profitent de la campagne pour s’en prendre verbalement aux personnes LGBTQIA + pour mobiliser leur électorat. "C’est récurrent depuis plusieurs années et cela nous affecte évidemment car ce n’est jamais agréable de voir des hommes politiques nous traiter de 'déviants', 'malades' ou de 'menace pour la famille polonaise'", explique Michal Niepielski, 60 ans, technicien radio de son métier et venu de Cracovie. Il participe chaque année à la marche depuis 18 ans et salue les changements positifs qu’il a observés en Pologne.

"Les premières marches où nous venions, il fallait cacher les symboles arc-en-ciel à la fin pour ne pas être attaqués quelque part hors du centre-ville. Maintenant, les choses sont totalement différentes", raconte-t-il.