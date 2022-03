Pologne : face à l’afflux, des bénévoles se démènent pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Ils ont pris la route vers la Pologne, fuyant les bombes russes sur leur pays. Des heures de voyage, de jour, de nuit, en car, en voiture ou en train. Eviter les zones de combats, patienter dans les bouchons. Souvent peu de bagages, il a fallu faire des choix. Une fois passée la frontière, ces réfugiés ukrainiens sont accueillis par des bénévoles. De simples citoyens, des camionnettes pleines de dons par centaines.

Celle-ci arrive de Belgique avec de nouveaux volontaires. Jordan est Liégeois, il est déjà sur place depuis une semaine. Sa mission : guider les réfugiés jusqu’aux quais et grâce à sa formation médicale, il tient à l’œil ces familles pour repérer les malades et les blessés : "Nous sommes de petits grains de sable, on pose des petits gestes mais accumulés, ça fait une grande plage pour ces naufragés".