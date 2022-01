Pologne – Biélorussie : des journalistes visitent la frontière sous haute surveillance

Mardi, la Pologne a entamé la construction d’une nouvelle clôture à sa frontière avec la Biélorussie, destinée à bloquer l’entrée de migrants. Longue d’environ 186 km, soit près de la moitié de la longueur totale de la frontière de 418 km, la barrière métallique sera haute de cinq mètres et demi et sera équipée de caméras et de détecteurs de mouvement. Pour les rares habitants qui veulent parler à la presse, le mur dont le coût s’élèvera à 353 millions d’euros et qui doit être achevé en juin, est bien trop onéreux.