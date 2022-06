Pologne - Belgique : "Trossard est devenu le joker des Diables, ... un vice-Eden Hazard"

Dernier match de la saison pour les Diables Rouges qui sont allés s'imposer en Pologne grâce à un but de Michy Batshuayi (0-1). Mais, un match où les défauts et les qualités se sont une nouvelle fois entremêlés.

Pour notre consultant, Thomas Chatelle, ce match est "irrationnel et difficilement résumable. On a vu une équipe de Pologne, qui paraissait en vacances, obtenir de grandes occasions. Et on a vu une Belgique qui domine mais qui termine en dilettante, en panique. Ce match aurait pu être pire. Face à une grande équipe, on aurait perdu le match ou concédé le nul et ce n'est pas du tout rassurant."

Pascal Scimè poursuit : "ce match est un repas frugal. On pensait manger beaucoup mais au final on n'a pas mangé tant que ça alors qu'on était attablé et que le service était là. L'adversaire nous a permis de créer des occasion mais on n'en a pas profité et on a laissé de l'espace."