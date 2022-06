Pologne-Belgique : les Diables souffrent en fin de match mais s'imposent grâce à Batshuayi

La Belgique a décroché une courte mais importante victoire ce mardi en battant la Pologne dans le cadre de la 4e journée du groupe A4 de la Nations League. Le but de la rencontre a été inscrit par Michy Batshuayi en première période et maintient la Belgique dans la course à la première place. Dans le même temps, les Pays-Bas ont défait le pays de Galles (3-2). Les Oranje ont donc toujours 3 points d'avance sur les Belges au classement.

Globalement dominateurs les Diables ont bien profité d’un Youri Tielemans inspiré pour ouvrir le score. Le joueur de Leicester a distillé un centre précis sur la tête de Michy Batshuayi pour le seul but de la rencontre. Pour ce 4e match en quelques jours, Roberto Martinez avait décidé de pratiquement renouveler sa confiance en l’équipe qui avait battu la Pologne 6-1 au Stade Roi Baudouin. Seuls Thorgan Hazard et Dries Mertens ont fait leur entrée dans le 11 de base, à la place de Yannick Carrasco et Kevin De Bruyne, laissés au repos.

Malgré une pression polonaise nettement plus forte en deuxième période, la défense à trois Vertonghen-Dendoncker-Alderweireld a tenu le choc, bien aidée par Simon Mignolet sur un tir dévié de justesse à 5 minutes de la fin du match et par le poteau du portier brugeois quelques minutes plus tard. C’est donc la première fois sur les 4 matches de ce mois de juin que les Diables tiennent le zéro derrière.

C’est maintenant les vacances pour les Belges. Le retour sous la vareuse nationale pour la Nations League est prévu le 22 septembre pour accueillir le pays de Galles. Viendra ensuite le plus que probable match décisif face aux Pays-Bas le 25 septembre.