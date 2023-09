Pollution : une meilleure qualité de l’air permettrait d’éviter 220.000 consultations médicales par an en Belgique

La pollution atmosphérique provoque des problèmes de santé et, plus il y a de particules fines dans l’air, plus les visites chez le médecin sont nombreuses. C’est ce qui ressort d’une étude des mutualités libres, en collaboration avec la KULeuven et la Cellule interrégionale de l’environnement. Une meilleure qualité de l’air permettrait d’éviter 220.000 consultations par an en Belgique. Interrogée sur La Première, Sophie Perroud, coordinatrice du plaidoyer européen chez Health and Environment Alliance, commente l’intérêt de cette étude : "Ce qui est vraiment intéressant c’est que c’est une assurance maladie qui s’y intéresse de près. La pollution de l’air en général, c’est en fait le risque le plus grand pour notre santé dans notre environnement. À l’échelle de l’Union européenne, on compte plusieurs centaines de milliers de décès par an, c’est vraiment énorme. Et ce sont des risques de décès prématurés qui sont liés à des maladies que l’on développe. Et ça concerne directement les assurances maladie. Et ce qui est vraiment nouveau avec cette étude, c’est que non seulement on sait que la pollution de l’air a un impact sur notre santé, mais on sait aussi qu’on la paye deux fois puisque nous sommes toutes et tous vulnérables à la pollution de l’air. Mais en plus de ça, l’assurance maladie nous dit "ça coûte beaucoup trop cher et donc il faut agir". C’est vraiment la conclusion la plus logique tirée de cette étude maintenant tout de suite".

Le coût pour les finances publiques est estimé à environ de 43 millions d’euros.

"Les particules fines, ce sont des particules que nous émettons en grande partie nous-mêmes par nos activités. Ça veut dire que lorsque nous produisons du trafic routier, nous produisons aussi des particules fines. Et la même chose vaut pour nos systèmes de chauffage et dans nos industries également. Donc ça veut bien dire que les particules fines, au même titre que d’autres polluants, sont en fait des particules que nous pourrions tout à fait éviter puisque nous sommes nous-mêmes les producteurs de ces particules en très grande partie", poursuit-elle.

"J’ai une bonne nouvelle : la meilleure façon de lutter contre la pollution de l’air et donc évidemment de réduire les coûts pour la santé et pour l’assurance aux maladies, c’est de ne pas émettre ces polluants. Et comment on fait ça ? Alors à l’échelle d’une société, la meilleure façon de nous protéger, c’est la législation. La législation contre la pollution de l’air, c’est vraiment l’outil le plus efficace. Nous avons déjà des législations en place. Le seul gros problème qu’on a avec elles à l’heure actuelle, et cette étude le prouve bien, c’est qu’en fait, elles ne sont pas du tout suffisamment protectrices pour la santé. Pour une raison relativement simple, c’est qu’elles ne sont pas en ligne avec les dernières données scientifiques. Il y a maintenant deux ans de ça, l’Organisation Mondiale de la Santé a revu ses recommandations en ce qui concerne les polluants dans l’air. Et ce dont on s’est aperçu malheureusement, c’est que la pollution de l’air est beaucoup plus nocive que ce que l’on croyait, y compris à des niveaux faibles de polluants".

Dans l’Union européenne ces limites sont encore cinq fois plus élevées que le seuil recommandé par l’OMS. Il y a donc tout un débat qui s’ouvre actuellement. Le Parlement européen propose de fixer des normes plus strictes d’ici 2030. La Commission parle de 2050. Mercredi les parlementaires européens devraient se prononcent à Strasbourg sur la révision de cette législation, dit encore Sophie Perroud : "Ce que nous leur demandons, et c’est vraiment un très large panel de groupes qui travaillent dans la santé (des patients, des assurances maladie également, des scientifiques), c’est d’être responsables et de voter pour que les normes européennes, les valeurs limites européennes soient celles qui sont recommandées par l’OMS. Puisque notre santé, comme nous l’avons bien vu dans la pandémie que nous avons traversée, nous n’en avons qu’une. Et donc nous devons absolument en faire une priorité et j’espère vraiment que nous sortirons de là beaucoup mieux protégés que nous ne le sommes pour l’instant".

"Il y a urgence. Nous sommes tous vulnérables surtout quand nous sommes très jeunes. Nos enfants sont extrêmement vulnérables même avant la naissance, mais également, et ça, on le sous-estime très souvent parce qu’on n’est pas au courant : quand on prend de l’âge, notre risque cardiovasculaire augmente. Et malheureusement, la pollution de l’air est un facteur très important d’augmentation du risque cardiovasculaire pour chacun d’entre nous", conclut-elle.