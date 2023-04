Pollution plastique : le G7 s’engage à la réduire à zéro d’ici 2040

Les pays du G7 ont annoncé dimanche leur intention de réduire à zéro leur pollution plastique d’ici 2040 à l’issue d’une réunion de leurs ministres du Climat, de l’Energie et de l’Environnement à Sapporo (nord du Japon).

"Nous nous sommes engagés à mettre fin à la pollution plastique, avec l’ambition de réduire la pollution plastique supplémentaire à zéro d’ici à 2040" au sein du G7, grâce notamment à l’économie circulaire et à la réduction ou à l’abandon des plastiques jetables et non recyclables, selon le communiqué commun du G7.