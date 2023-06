Pollution numérique : quand une piscine britannique se chauffe au data center

S’il est encore trop tôt pour juger des résultats sur une longue période, il observe "déjà une réduction de (leur) consommation de gaz" et "d’importantes économies" même dans le contexte de la réduction des prix de l’énergie ces derniers mois.

"Non seulement cela réduit nos dépenses en énergies et notre consommation de gaz, ce qui était la vertu première, mais nous réduisons notre empreinte carbone", souligne-t-il. Les équipes du centre de loisir cherchent à présent à installer cette technologie dans deux autres piscines qu’ils exploitent.

Mais ils risquent d’avoir de la concurrence.

Selon le PDG de l’entreprise, "la demande a explosé", des milliers de sites potentiels veulent recourir à leur technologie dans toute l’Europe, en particulier des piscines et des installations de chauffage.

Dans le même temps, de plus en plus d’entreprises cherchent à utiliser ordinateurs de Deep Green car ils sont "écologiques" et "bien moins chers" que leurs prestataires habituels, affirme Mark Bjornsgaard. "Mais on a une utilité sociale, non ?"