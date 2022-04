Pollution marine : des microplastiques dans notre corps ?

En attendant, quelles sont les solutions envisagées pour purifier les écosystèmes marins ? Ceux qui sont les plus médiatisés ne sont pas forcément les plus efficaces. D’une part, l’objectif de certaines organisations de débarrasser nos océans des fameux continents de plastique à la dérive est louable, mais ces derniers ne représentent que la partie visible d’un problème beaucoup plus étendu et nuisible.

D’autre part, le recyclage du plastique semble une bonne idée sur le papier, mais elle risque d’avoir un effet pervers car elle en encourage la consommation. C’est d’autant plus problématique quand on sait que le plastique marin ne peut être recyclé qu’à 1%.

Finalement, la solution la plus efficace est sans doute la plus radicale : réduire notre consommation de plastique. Plus facile à dire qu’à faire, c’est vrai, mais le jeu en vaut sans doute la chandelle…