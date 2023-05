Pollution : le fléau des cartes de visite apposées sur les voitures

Des petites cartes de visite plastifiées apposées sur la fenêtre de votre voiture, qui proposent de racheter votre véhicule... C'est une pratique bien connue. Elles sont pourtant interdites en Wallonie depuis 2019 et dans plusieurs communes bruxelloises. A Watermael-Boitsfort, les responsables risquent une taxe de 100€ par carte. Mais il est très compliqué de remonter jusqu’à la source.

C’est un gros problème car ces cartes constituent une vraie nuisance environnementale, elles se décomposent très mal et collent sur le sol. De plus, à cause du plastique qui les recouvre, elles ne peuvent pas être recyclées et doivent être jetées avec les déchets résiduels.

Certains citoyens ont donc décidé de s’attaquer au problème. Aurore et Luc par exemple sont ambassadeurs propreté à Watermael-Boitsfort et passent régulièrement derrière ceux qui déposent ces cartes.