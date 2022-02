Pollution : du plastique retrouvé dans la neige des Alpes à l’Arctique

Santé : des risques encore incertains sur le long terme

En 2019, selon l’Agence européenne pour l’environnement, dans les 27 États membres, 307.000 décès prématurés résultent d’une exposition aux particules fines. Sciensano établit les différents risques probables et les maladies provoquées par ceux-ci.

Alfred Bernard, toxicologue et professeur émérite à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de Louvain-la-Neuve, affirme qu’il est encore tôt pour se prononcer sur les conséquences de ce phénomène sur la santé : "Il se trouve que sur ces microparticules on en sait encore très peu de choses. On a très peu de données scientifiques, mais ce qu’on sait pour le moment, c’est qu’on a des microparticules de plastiques et au sein de celles-ci, des nanoparticules (la taille se situe entre un et cent nanomètres). Les plus grosses microparticules ne vont pas réussir à passer la barrière intestinale. En revanche, les nanoparticules nous inquiètent, parce qu’elles peuvent théoriquement passer la barrière intestinale, passer dans le sang et se retrouver dans certains organes. L’incertitude se situe à ce niveau-là, mais on a assez d’informations pour dire qu’il y a un risque d’absorptions et d’accumulation. Expérimentalement, on a des données lorsque ce phénomène se produit.".