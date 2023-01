Pollution de l’Escaut : le sucrier Tereos fait appel de sa condamnation

Le géant sucrier Tereos, récemment condamné à Lille à payer plus de 9 millions d’euros de dommages-intérêts pour avoir pollué l’Escaut en 2020, a fait appel de ce jugement, a-t-on appris auprès de deux avocates des parties civiles.

Le groupe Tereos a interjeté appel jeudi du jugement du tribunal correctionnel de Lille, ont indiqué Me Corinne Lepage, qui représente la Wallonie, et Me Muriel Ruef, intervenue pour plusieurs associations de défense de l’environnement, confirmant une information de la Voix du Nord.

Toutes deux ont ensuite également fait appel. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, la rupture d’une digue de l’usine Tereos d’Escaudoeuvres (Nord) qui retenait les eaux de lavage de betteraves, avait entraîné le déversement de 100.000 m3 de liquide noirâtre, surtout des matières organiques, notamment dans l’Escaut, qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas.