Pollution chimique : aucune eau n’est épargnée !

Frédéric Silvestre est biologiste, professeur et chef du département de Biologie à l’UNamur. Il a créé et dirige le Laboratoire de physiologue évolutive et adaptative (LEAP). Frédéric étudie la façon dont les organismes aquatiques s’adaptent et évoluent dans un contexte modifié par l’humain.

Diplômé en zoologie de l’Université de Liège, il a défendu son mémoire au sein du Laboratoire d’océanologie. Il a ensuite suivi un master en gestion environnementale à l’ULB où il a défendu un mémoire sur le développement de l’écotourisme en Antarctique. Il est ensuite devenu assistant et chercheur à l’Université de Namur. Il y travaille à la mise en place d’une nouvelle approche protéomique en écotoxicologie aquatique, précisément sur les organismes non modèles. Pour son doctorat (UNamur), il a travaillé deux ans en collaboration avec l’Université de CanTho au Vietnam sur la durabilité de l’aquaculture et puis il a effectué un postdoctorat grâce à une bourse FNRS où il a collaboré avec des équipes américaines dans les universités de Louisiane à Lafayette et de Californie à Davis. De 2013 à 2020, il a codirigé le programme de master en biologie des organismes et écologie de l’UNamur et de l’UCL. Il fait partie du Conseil et du Bureau de la Faculté des sciences et de la Commission des étudiants étrangers de l’UNamur.