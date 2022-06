Pollution aux PFAS : l'usine 3M de Zwijndrecht retrouve une petite activité

Le site de Zwijndrecht (province d'Anvers) du géant chimique américain 3M, responsable d'une pollution des terres avoisinantes qui a entraîné des retards dans le méga-chantier du ring d'Anvers, a pu reprendre une partie de ses processus de production émetteurs de PFAS, mais 93% de la production restent à l'arrêt, a indiqué mardi la ministre de l'Environnement Zuhal Demir, interrogée au parlement flamand.

L'inspection de l'Environnement avait ordonné en octobre dernier la mise à l'arrêt de plus de 100 processus de productions émetteurs de PFAS, substances perfluoroalkylées persistantes dans le corps humain et l'environnement, et dont certaines sont toxiques.