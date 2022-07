Pollution à Zwijndrecht : Zwijndrecht regrette ne pas avoir été impliqué dans l’accord avec 3M

"Si la ministre précise déjà le coût de cet assainissement, elle remet en cause l’utilité de ces organes de conseil, de la participation citoyenne et même l’expertise de l’Ovam".

Pour M. Vervaet, beaucoup de questions subsistent sur l’accord. "Par exemple, on ne sait pas sur quelle base le budget a été établi", explique-t-il "On ne sait pas non plus si des enveloppes fermées ont été dédiées à des postes spécifiques ou si certains éléments, tels que les dommages pour la santé ou les découvertes ultérieures de contamination sont exclus."

Le cabinet de Mme Demir affirme de son côté que les avocats du gouvernement flamand ont maintenu des contacts avec ceux de la commune de Zwijndrecht durant toutes les négociations.