Pollution à Zwijndrecht : le recours de 3M contre des normes de rejet plus strictes rejeté

La ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir a indiqué lundi avoir rejeté le recours introduit par l'entreprise 3M contre des normes de rejet de substances chimiques rendues plus strictes.

La province d'Anvers avait décidé en octobre de l'an dernier de resserrer les normes pour 9 types de PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées dont on a beaucoup parlé à cause de leur persistance dans l'environnement et dans le corps humain. Par le passé, l'usine 3M de Zwijndrecht, à Anvers, a rejeté d'importantes quantités de telles substances, qui se sont installées dans les sols et dans l'eau des environs.