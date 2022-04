Pollution à Zwijndrecht : la société 3M va payer 1,8 million de compensation aux entreprises agricoles

L’entreprise chimique 3M doit verser conjointement à 37 entreprises agricoles proches de l’usine de Zwijndrecht une indemnité de 1,8 million d’euros. La somme sert à compenser l’impact des mesures dites "sans regret", les mesures de précaution qui s’appliquent.

Le montant a été déterminé par un comité directeur composé de représentants du secteur agricole, du ministère de l’Agriculture et de la Pêche et de 3M lui-même. Les agriculteurs pouvaient demander l’allocation en février. Ils devraient recevoir leur dû au plus tard en mai.