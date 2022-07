Pollution à Zwijndrecht : la Chambre veut l'interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires

Porté par Daniel Senesael, la portée du texte a ensuite été élargie à la demande d'interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires. Des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas ont déjà mis en place cette interdiction.

Concrètement, "si début 2023, la Commission européenne ne tranche pas et ne propose pas d'interdire purement et simplement l'utilisation des PFAS dans les emballages alimentaires, alors le gouvernement devra activer les leviers qui sont les siens, et bannir ces substances toxiques de nos emballages alimentaires en papier et en carton au niveau national. L'alimentation est l'un des principaux facteurs d'exposition aux PFAS. Nous ne pouvons accepter que nos concitoyens soient quotidiennement confrontés, sans le savoir, à des emballages contaminés par de telles substances toxiques", a commenté le député fédéral.

Le texte a été approuvé à l'unanimité, moins l'abstention du PTB.