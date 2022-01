Pollution à Zwijndrecht : des organisations attaquent la Flandre en justice, pour n’avoir pas informé le citoyen

Il s’agit du Bond Beter Leefmilieu, de Greenpeace, BioForum (fédération de l’agriculture bio) et Velt.

"Bien que les trois parties soient au courant depuis 2017 de la pollution et de ses conséquences potentielles pour l’environnement et la santé des habitants, elles se sont abstenues d’informer la population. Les autorités ont ainsi négligé leur devoir d’information et de soin, et les droits humains", communiquent mercredi les organisations dans une déclaration commune.