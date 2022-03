Pollution à Zwijndrecht: 3M n'est pas d'accord avec les conclusions de la commission d'enquête flamande

3M mentionne notamment qu'elle a investi dans la collecte d'informations par le biais d'une étude du sol détaillée et indépendante, qu'elle a développé et installé des technologies innovantes pour réduire les émissions de PFOS , qu'elle a effectué divers échantillonnages et analyses et enfin qu'elle a fourni des informations sur les activités passées et présentes de l'entreprise en matière de PFOS à Zwijndrecht. 3M promet également de prendre en charge financièrement les "mesures de réparation futures".

"Nous nous engageons à travailler avec les autorités pour identifier et traiter les problèmes restants et trouver des solutions qui nous permettront de rester, à l'avenir, un investisseur et un partenaire à long terme de cette communauté", poursuit l'entreprise américaine.