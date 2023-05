Pollution : 95% des enfants wallons exposés au cadmium

Du glyphosate, du plomb, du cadmium, du bisphénol… Des mots qui font frémir et qui font pourtant partie de notre quotidien. Ces polluants se trouvent dans l’air que nous respirons, dans notre alimentation et par conséquent dans notre corps. Les enfants ne sont pas épargnés. C’est ce que met en lumière une nouvelle étude pilotée par l’ISSeP, l’institut scientifique de Service Public.

Les chercheurs ont analysé les urines d’un peu plus de 600 enfants wallons, âgés de trois à onze ans. Il y a autant de petites filles que de petits garçons, certains vivent en ville, d’autres à la campagne ou encore dans une zone fortement industrialisée.

On a retrouvé un petit peu de bisphénol et de plomb

Parmi les participants, il y a Emy, âgée de trois ans au moment de l’étude. C’est son papa, Simon, qui l’a inscrite. "Je fais attention à ce que je cuisine pour mes enfants, on essaie de manger bio et donc ça m’intéressait de voir si j’étais dans le bon". Effectivement, les résultats d’Emy sont plutôt bons, à deux détails près : "on a retrouvé un petit peu de bisphénol et de plomb", détaille Simon avec une pointe d’étonnement.

Du cadmium chez 95% des enfants

Autre métal qui pose souvent problème : le cadmium. Il est présent dans l’urine de 95% des enfants qui participent à l’étude. Et parfois, sa concentration dépasse même le seuil considéré comme problématique pour la santé. "On va le retrouver dans le tabac, dans l’alimentation, particulièrement dans les abats et dans le poisson. On le trouve aussi dans certains environnements industriels", énumère Aline Jacques, chercheuse à l’ISSeP.

Les résultats sont ici jugés préoccupants "On a observé des niveaux plus élevés que lors d’une précédente étude, menée à l’échelle belge", explique Aline Jacques. "Il a des effets sur les reins et les os. Il peut provoquer une insuffisance rénale et des atteintes osseuses comme de l’ostéoporose."

Du glyphosate chez un enfant sur trois

Très présents aussi, les pesticides. Exemple : le glyphosate. On le retrouve dans l’urine d’un enfant sur trois. "C’est une substance qui n’a rien à faire dans l’organisme", insiste Ingrid Ruthy, chercheuse à l’ISSEP. "Donc il faut réduire son exposition au maximum. Il faut essayer de manger bio, de laver ses fruits et ses légumes, de les éplucher…".

Une liste de conseils pour limiter son exposition

Aérer son logement, le nettoyer à l’eau, limiter l’utilisation de plastiques dans l’alimentation, éviter les traitements anti-puces ou les shampoings anti-poux… Il est difficile d’éviter complètement les substances chimiques, mais l’on peut limiter son exposition. Les conseils sont nombreux et spécifiques à chaque polluant. L’ISSeP publie une liste exhaustive sur son site Internet.

Les maladies, potentiellement provoquées par ces substances sont diverses. "Certaines sont des perturbateurs endocriniens, d’autres substances vont provoquer à terme des cancers, des troubles neurologiques ou des troubles de la fonction hépatique".

On en apprend encore tous les jours sur les effets sanitaires de ces substances

Pour certains polluants, des seuils d’exposition à ne pas dépasser ont pu être déterminés. Pour d’autres, les informations manquent encore. "Les connaissances avancent bien, mais on en apprend encore tous les jours sur les effets sanitaires de ces substances sur notre corps", reconnaît Ingrid Ruthy.

Une bonne nouvelle tout de même : le bisphénol A, ce perturbateur endocrinien présent dans certains plastiques est moins présent dans les urines des enfants. Depuis 2011 il est interdit dans les biberons et depuis 2013, dans les ustensiles de cuisine destinés aux enfants. La mesure semble donc porter ses fruits.