Polluants éternels : des chercheurs néo-zélandais ont peut-être trouvé une méthode pour décontaminer les sols.

Leur arme secrète ? Un moulin doté de billes métalliques capable de broyer des matières solides à une vitesse extrêmement élevée. En collaboration avec l'Agence américaine de protection de l'environnement, les chercheurs ont testé leur technique en laboratoire à partir d'échantillons de sols prélevés sur une base militaire aérienne désaffectée qui servait de zone d'entraînement dans la lutte contre les incendies.

Publiés dans la revue Environmental Science : Advances, les résultats de leurs travaux suggèrent que le broyage de billes effectué grâce au moulin aurait permis de détruire la quasi-totalité (de 99,88% à 100%) des PFAS présentes sur le sol de la base militaire où les échantillons ont été prélevés.

Une solution pour nettoyer les sols des bases militaires, des aéroports et des raffineries, où la mousse a été utilisée pendant des décennies.

"Nous avons établi la preuve du concept et pensons que cette méthode peut être mise à l'échelle plus rapidement et à moindre coût que les autres solutions", affirme au site Science Daily le Dr Kapish Gobindlal, qui a dirigé l'étude.